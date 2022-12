México.-En redes sociales se comparten diariamente situaciones que despiertan debate entre los internautas, recientemente se viralizó un clip en el que un niño se atraviesa durante el vals de una quinceañera y termina pisoteado por uno de los chambelanes y hasta la misma festejada; parece que tras estos acontecimientos muchos se ponen en duda a quienes invitar a sus eventos importantes.

Tanto como de una fiesta de quince años como de una boda existen meses de preparativos para que todo quede de la mejor manera posible y tanto como los anfitriones como los invitados se lleven el mejor recuerdo a casa.

Los adornos son parte fundamental para que una fiesta luzca impresionante, al parecer lo que pocos saben es que algunos de estos llegan a ser rentados, pues comprarlos generaría un gasto mucho mayor al únicamente alquilarlos por un par de horas. Esta confusión provocó que una mujer terminará indignada luego de que se le negara llevarse un centro de mesa a casa.

La situación fue compartida en TikTok y únicamente se pueden apreciar breves segundos del momento, pero se puede escuchar como una de las invitadas a un evento pide llevarse un arreglo floral que se encontraba en una mesa, sin embargo, uno de los decorados le indicó que no era posible, a lo que ella respondió indignada.

“Esto es lo que se puede llevar. Las flores, esto no. Esto es rentado”, dice el hombre que sostiene un jarrón de vidrio con un arreglo floral dentro. A lo que la mujer respondió “O sea, como ¿Esto no? Mmm… Ya no lo quiero, gracias…”, mientras se puede apreciar que se va murmurando.

