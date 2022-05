Mujer se defiende de acosador que le que le tocó la pierna

Redes.- Ante una acción de acoso, una mujer no se dejó y golpeó a un hombre que le tocó la pierna. La reacción quedó grabada y se compartió a través de las redes sociales donde ya celebran la serie de golpes que propinó.

La grabación fue obtenida de las cámaras de seguridad de lo que parece ser una tienda de conveniencia, en esta se muestra el instante en que un hombre se acerca y toca el muslo izquierda de una mujer, quien estaba sentada inmersa en sus actividades.

El sujeto siguió su camino por la tienda creyendo que no habría ninguna consecuencia de sus actos, pero para su sorpresa, la mujer se levantó de su asiento y comenzó a soltarle de manotazos en la cabeza. El sujeto cayó al suelo y aún ahí, la víctima no se detuvo con la serie de golpes a su acosador.

En la grabación se puede ver que otra mujer intentó frenar a la víctima; sin embargo, no logró evitar nada y la golpiza continuó hasta que corrieron al sujeto de la tienda.

El video se hizo viral y trascendió que el acoso ocurrió en Porto Alegre, Brasil, medios locales revelaron que la mujer trabaja como empleada en la gasolinera y se encontraba en la tienda tomando su café cuando el sujeto la sorprendió con su acto.

La identidad de la joven no se reveló, pero en las redes sociales aplaudieron su respuesta y su “coraje” por no dejarse. “¡Por más mujeres así!”, escribió un usuario, mientras que otro lamentó que las brasileñas sufran estos actos de acoso y precisó que existen mujeres que no pueden defenderse.

Con información de Plumas Atomicas