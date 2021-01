México.-Una familia de Arizona, Estados Unidos, lo perdió todo en el incendio que consumió su casa, de la cual pudo salir con vida gracias a la intervención de su vecina.

Caroline Palisch, quien es enfermera, corrió a la casa de la familia Salgado al ver que salía humo de ella.

Era 1 de enero y todos, padres y cuatro niños, estaban profundamente dormidos.

La vecina tocó la puerta y gritó incesantemente durante al menos un minuto hasta que la familia Salgado despertó.

Una vez que le abrieron la puerta Caroline les informó que su casa estaba en llamas y de inmediato todos salieron.

Familia Salgado sale de su casa. Captura de pantalla

Minutos después de que Nicole, David y sus cuatro hijos estuvieron a salvo el techo de su casa se desplomó, por lo que de acuerdo con la Policía, nadie habría sobrevivido.

La familia Salgado perdió su casa y auto por lo que abrieron una campaña de recaudación en GoFundMe para reunir dinero y hacerse nuevamente de un patrimonio.

Lo estamos haciendo bien, los niños, por supuesto, están un poco traumatizados, pero son niños fuertes y resistentes. Perdimos nuestra casa, nuestro único automóvil quedó destrozado en el incendio y la mayor parte de nuestra propiedad resultó dañada, pero tenemos nuestras vidas y por eso tenemos que agradecer a Caroline”, señalaron en la campaña.

(Avondale, Arizona): Caroline Palisch went to check on neighbors after she saw fire coming out of their garage and smelled smoke — so she starting banging on their door. Police say the roof collapsed minutes later & the family of 6 wouldn’t have made it if it weren’t for Caroline pic.twitter.com/NRA6v42KKk

— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) January 4, 2021