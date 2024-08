MÉXICO.- Una mujer entró en cólera debido a que su pareja, en lugar de regalarle el ramo ‘buchón’ que siempre quiso, le dio uno muy pequeño con pocos billetes.

Los “ramos buchones” se han vuelto muy populares en los últimos años; especialmente, en el norte de México debido a que son unos impresionantes arreglos florales que suelen incluir más de 100 flores o en ocasiones: adornados con billetes o joyas.

A través de TikTok, Joaquín Hernández (@joaquinhhv12) compartió un video en el que muestra cómo le regala un ramo lleno de dinero a su novia; sin embargo, para su sorpresa, la mujer esperaba un ramo mucho más grande con más dinero.

En principio, Joaquín, mientras su novia tiene los ojos cubiertos, asegura que le encanta consentir a su novia; y, mediante un acertijo, hace que la novia adivine qué es lo que ella siempre ha querido.

Al descubrirse los ojos, la mujer empieza a arremeter en contra de su pareja, pues el ramo es muy pequeño.

“¿Para esto te alcanzó? (…) ¿Para eso tanto drama? (…) No sabes cuánto sale ponerme uñas, las pestañas; el pelo”, asegura la mujer.

La mujer continúa asegurando que el detalle no solo es malo, sino que no es bonito. Asimismo, puntualiza cómo le gustan las flores naturales y la que está en el ramo, aunque hecha por su novio, no le gusta. Por lo que, en ese caso, la mujer prefiere que no le regalen nada.

Finalmente, la mujer rompe en risa debido a la pena y vergüenza.

“No lo voy a aceptar, méndigos billetes de 20 pesos”, puntualiza la mujer.

La mujer, en medio de su coraje, considera que se trata de una broma y que, dentro de poco, vendrá el verdadero ramo lleno de billetes, pues Joaquin señala que mejor acepte el ramo y finalicen el video.

El video se volvió sumamente viral al punto de tener 336 mil reproducciones en TikTok.

“Yo queriendo aunque sea una rosa”, “amiga, valora las cosas a mi”, “ramo buchón”, fueron algunos comentarios.