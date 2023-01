Redes.- Tener pareja puede ser el deseo de más de un soltero, sin embargo, no siempre estar en una relación puede ser color de rosa, ya que los celos, la desconfianza o las diferencias pueden afectar la relación, convirtiéndola en un infierno no solo para los novios, sino para las personas alrededor.

La inseguridad puede ser la peor enemiga de un hombre o mujer, ya que a la menor provocación pueden sentir que otra persona podría arruinar el amor que tienen con sus parejas, tal como le ocurrió a una joven que capturó en video el escándalo que le armó otra chica por celos.

El video se viralizó en TikTok donde fue subido por una joven de nombre Amelinda quien se encontraba al interior de su carro grabando con su celular cuando de repente otra mujer golpea el cristal de su ventana y le cuestiona por qué está estacionada en ese sitio a lado del carro de su novio, a lo que ella le contesta que es un estacionamiento, por lo que puede estacionarse a lado de cualquiera.

“Estás estacionada a lado de mi novio. (…) Sal de mi lugar. (…) No te estaciones a lado de mi novio, ¿estás loca? (…) Sé que no solo me dice eso a mí, ¿cuál es tu problema? Sal de mi lugar de estacionamiento, estás estacionada a lado de mi novio”, insistió la novia del dueño del carro a un costado.

Amelinda, la joven que está grabando, mantiene un gesto de confusión durante todo el video mientras que la mujer, quien no se muestra en la grabación, mantiene su postura de querer quitarla del lugar.

El TikTok fue subido tres días atrás y cuenta hasta el momento con casi 10 millones de visualizaciones y más de un millón de me gusta. Amelinda aún no ha aclarado en qué terminó el incidente aunque en comentarios los usuarios de la plataforma le han pedido segunda parte del bochornoso momento vivió.



Con información de Milenio