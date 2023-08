México.-TikTok se ha convertido en la red social más popular en la actualidad, tan solo en México hay 57.5 millones de usuarios activos por lo que cada vez más empresas, instituciones y hasta servidores públicos se han sumado a la plataforma, pero recientemente una oficial recibió decenas de comentarios inapropiados por su físico después de publicar un video en la cuenta oficial de la Policía Nacional de España.

La policía española publicó un video en la cuenta de la corporación, donde dio cinco consejos para evitar caer en estafas al momento de comprar un vehículo de segunda mano, entre los que destacaban: desconfiar de precios demasiado bajos, no dar dinero por adelanto y verificar los antecedentes sobre el vehículo.

Su video se viralizó en la red social, donde ya acumula más de 1.6 millones de reproducciones, pero lejos de poner atención a sus consejos para no caer en estafas, los usuarios le dejaron decenas de comentarios inapropiados donde hablaban sobre su belleza y no le dieron importancia a su trabajo.

«Soy mujer y hetero pero me he enamorado, deténgame señora policía». «¿Eres modelo o policía real?». «La talla 38… no creo yo que corra mucho con ese uniforme». «Que buena, información digo» «Me terminarán estafando seguro, porque no me enteré de nada de lo que dijo». «Que me detenga ya». «¿Es real o es una IA que están de moda?», le comentaron en su video a la mujer policía.

e los comentarios inapropiados que le dejaron en su publicación y en un segundo video exhibió a los usuarios, pero también aprovechó para invitar a las personas a que no aguanten este tipo de mensajes y los reporten en TikTok o sí se trata de un delito, pueden denunciarlo y la corporación se ocupara de darle seguimiento.

«¿Has recibido mensajes o comentarios de este tipo? No tienes que aguantarlo, repórtalo a la plataforma y si es delito, denúncialo, lo perseguiremos», explicó la oficial.