México.-Es común que durante una boda el momento de lanzar el ramo cause algún tipo de emoción o furor entre las invitadas pues atrapar el ramo siempre ha tenido el significado de ser “la siguiente en casarse”.

Pues una de las invitadas de una boda que se volvió viral en TikTok demostró su “urgencia por casarse” al arrebatarle el ramo a otra de las invitadas que ya lo había atrapado.

El TikTok se volvió viral por mostrar el momento exacto en que una mujer “pelea” por el ramo de novia en una boda, arrebatándole el ramo a otra de las invitadas que ya lo había agarrado, incluso casi rompiéndole el brazo para quitárselo de las manos.

La usuaria Fer Cervantes fue quien compartió el momento, siendo la invitada a la que le arrebataron el ramo y a la que “casi fracturan”, con la descripción “no estoy soportando”, el video muestra el momento en donde la mujer le quita el ramo, primero agarrandolo para después doblarle el brazo hasta que la usuario lo soltó, poniendo una cara de sorpresa pues no pensó que el momento se pusiera tan intenso.

El video ya cuenta con casi 10 millones de reproducciones y acumula un total de 700 mil “me gusta”, contando con comentarios de usuarios que reaccionaron con humor ante la situación aunque tambien hubo quienes reaccionaron un poco molestos por poner en peligro a la chica que había agarrado el ramo primero.

“Y todavía se atreve a festejar”.

“Que oso por ella, y quedó grabado jajajaja”.

“Es una enseñanza, para cuando nos toque estar en una boda no hacer eso porque se mira muy mal”.

“Se trata de atraparlo no de arrebatarlo de las manos a otra no?”.

“Creo que nunca escuchó la frase, “Cuando te toca ni aunque te quites y cuando no te toca ni aunque te pongas.”

“Es atraparlo o arrebatarlo ?”

Fueron algunos de los comentarios que recibió el TikTok.