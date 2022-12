EU.-Si aun no encuentras pareja, tu príncipe azul o el amor de tu vida, no te preocupes ya que aún puedes hacerlo… o quizá no. Hoy contaremos la historia de Michelle, una mujer que no ha tenido nada de suerte en encontrar a su ser amado.

A sus 41 años, la mujer relata que jamás ha tenido sexo ya que llegó a un punto de su vida en el que se “olvidó de tener relaciones sexuales”. Pero no solo eso, Mich relató que no tiene mucha experiencia cuando de hombres se trata ya que solamente ha besado a dos hombres.