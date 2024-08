En Chiapas, una mujer llevó la exigencia de la pensión alimenticia a otro nivel, ¡y el resultado fue un video que no tardó en volverse viral! En lugar de las típicas llamadas o mensajes, decidió hacer un llamado público que nadie esperaba, ¡y mucho menos su exmarido!

En el video se ve cómo un automóvil se estaciona frente a la casa del señor Artemio Alfonso López Miranda. En el techo del vehículo, una gran bocina comienza a sonar, y la voz retumba por todo el vecindario:

«A través de este sonido le pedimos al señor Artemio Alfonso López Miranda que pasé a pagar la pensión alimenticia de sus tres hijos ya que tiene dos meses que no ha pagado. Se le habla por teléfono, se le manda WhatsApp, pero no contesta. Por favor pase a pagar la pensión ya que servirá para los útiles escolares y uniformes de sus hijos, atentamente su ex esposa.»

El audio provocó un sinfín de risas y comentarios en redes sociales, con usuarios que no tardaron en hacerle llegar sus propias palabras a Artemio. Aquí algunas de las reacciones:

«YA PAGA, wey. NO MAMS.»

Que ganotas d mandar uno que diga Gabriel Tejeda Pérez para el medicamento, terapias y neurólogo

Buenas ideas, para que el padre de los míos pague ya que debe varios años y eso que demandé

Excelente el servicio a la comunidad.

Ni la Coppel se atrevió a tanto, jajajaja.

«No mms, jajajajajajaja.»

«Bueno, si ya lo evidenció, ahora que vaya a hacer la denuncia con las autoridades.»

Pero, dejando de lado las risas y el espectáculo público, hay un tema serio detrás: la responsabilidad de los deudores alimentarios. En México, los deudores alimentarios pueden enfrentar sanciones importantes.