Redes.- Una joven plus size se ha hecho viral en redes sociales al revelar que gana más de 400 mil pesos al mes, al compartir contenido en OnlyFans mientras posa sin depilarse, siendo las fotografías de sus axilas las que mayor éxito tienen.

La influencer que es conocida en redes sociales como Cherry The Mistresss, ha causado mucha controversia al dar a conocer que además de compartir contenido sobre su rutina de vida diaria con sus seguidores, tiene una cuenta de OnlyFans en la que gana miles de dólares.

Normalmente la joven suele promover el amor propio y el body positive, con el fin de ser la imagen de muchas personas que buscan tener una figura de referencia de sus cuerpos, y por ello disfruta de mostrarse tal y como es.

Y es que desea lograr reflejar un mensaje de amor con el que se pueda apreciar que cualquier tipo de cuerpo es bonito, evitando los estigmas sobre lo que las mujeres deben y no deben hacer con ellas mismas.

Ella no es el único caso de la plataforma, pero se ha convertido en una de las más populares debido a su personalidad y seguridad con la que comparte este tipo de contenido, logrando una gran conexión con sus seguidores.

Antes de esto, trabajaba como barista, pero renunció con el sueño de lograr grandes cosas con lo que tenía planeado, lo que ha quedado claro que fue la mejor decisión que pudo tomar debido al éxito obtenido.

Sin embargo, no todo ha sido tan bueno, pues todos los días recibe muchas críticas por la forma en la que luce, al estar fuera de lo que se considera apropiado; pero es la muestra de que está avanzando y generando grandes cambios en la perspectiva de otros.

Con ello, no solo ha logrado tener miles de pesos al mes, sino también se mantiene trabajando en ella misma y el amor propio, ideología que tanto busca compartir con miles de personas en internet.

“Muy a menudo me dicen cuánto les encanta lo peludas que están mis axilas y mi arbusto. Y cómo soy naturalmente curvilínea, muchos de ellos me han llamado ‘diosa’ y también me han dicho que soy la mujer de sus sueños. Me motiva constantemente a crear contenido erótico para ellos”; expresó para el sitio ‘The Post’.

Actualmente lleva más de dos años sin depilarse, lo que le parece algo bastante cómodo y comenta que cuando acostumbra a ver algún comentario ofensivo a su persona, se burla de las personas que lo hacen por su forma de atacarla.

Además agregó que cuando se encuentra en su casa, no suele usar desodorante, pues le gusta disfrutar su olor natural en caso de tenerlo; sin embargo, si llega a salir, sí usa un poco.

