“Ay no amigos usen condón porque hay gente que se le hace mucho 500 pesos de manutención por semana pero si tiene para traer celular nuevo y andar de fiesta, no lo etiqueto porque me bloqueó”, escribió en la publicación.

Asimismo, en la conversación que publicó, se observa que el padre le pide tiempo para poder pagarle los 500 pesos, pues asegura que en su trabajo no le han pagado.