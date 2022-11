México.-Tal es el caso de Tracey Palafox, una supuesta estafadora a la que una amiga ‘quemó’ a través de un storytime en Tiktok.

De acuerdo con su relato, la mujer se robó, supuestamente, más de 2 millones de pesos vendiendo boletos para Bad Bunny y ahora no contesta.

Esta mujer se hace llamar Trecey Palafox pero a veces se cambia los apellidos. Yo la conocí por amigos en común y un amigo de muchísima confianza le vendió un par de boletos a mi esposo y nos dijo que trabajaba con ella, quien era de relaciones públicas y trabajaba con influencers y medios”, comenzó relatando.

De acuerdo con ‘Brujaauu’, empezó a sospechar luego de que les regalara unos accesos generales, que antes había presumido como VIP.

Ya habíamos ido a muchos eventos que nos había invitado y todo bien. Sin embargo, con lo de Bad Bunny ella me preguntó que sí podía recomendarla como vendedora y yo al principio desconfié pero no me gusta juzgar a los demás y a mi no me había fallado”.

De acuerdo con la chica, ella la cuestionó sobre qué pasaría si no cumplía con los boletos para el concierto del reggeatonero a lo que Tracy contestó que les firmaría una carta y les devolvería el dinero.

Me puse a investigar con amigos y una de ellas me dijo que era peor que el estafador de Tinder. Me dijo ‘no te metas con ella’. Cumple 1 o 2 boletos pero cantidades más grandes no”.

Aunque no dio más detalles, la chica dijo que Tracy desapareció y que ya hay denuncias correspondientes.

Encontramos mucha información de fácil 10 años atrás. La gente exige su dinero. Me enteré que muchas personas compraron por mi recomendación y la culpa es super grande. Me cuesta mucho trabajo creer que hay personas tan bajas”.

La chica también compartió una página de Instagram creada hace algunos años contra Trecey.

Tracey Hernandez ya paga todo el dinero por favor”, dice en la bio.

En las capturas se involucra al grupo de música Sicks, del que formaba parte Romina Marcos, hija de Niurka.

De acuerdo con ellos, Tracey, quien era parte de su equipo, realizaba cosas que no iban con los valores de la agrupación.

Nos protegimos legalmente para que nosotros no nos viéramos afectados. Investigamos que había fraudes, estafas, mentiras, suplantación de identidad en su nombre. Dejamos de tener relación con ella”.

