México.-En un primer video que compartió la mujer engañada, se puede ver a lo lejos a dos hombres sin playera caminando agarrados de la mano, pero lo que más sorprendió fue que la usuaria afirmó que su esposo le era infiel con su propio hermano.

«Viví engañada 20 años, ahora entiendo porque se me desaparecía mi ropa y pretextos de viajes. El de negro es mi esposo y el otro mi hermano», confesó la mujer.

El video ya suma casi 3 millones de reproducciones en TikTok y dejó sorprendidos a decenas de usuarios, quienes le pidieron que grabara un story time para saber cómo descubrió la infidelidad, mientras que algunas mujeres comentaron que ahora ya debían cuidarse hasta de sus propios hermanos.

En un segundo video, la usuaria confesó que muchos se habían reído de ella porque su esposo la engañó con su hermano, sin embargo, aseguró que ya no le importaba lo que pensara la gente. Además, explicó que tras descubrir la infidelidad sacó las cosas de su familiar y su marido a la calle.

«Me da ya igual, todo el mundo se está riendo ahorita de mí, parece gracioso que tu marido se acueste con tu hermano y salga con él (…) Duele más por el tema familiar porque a mi esposo lo puedo cambiar, duele un rato y ya, pero a mi hermano cómo lo cambio, cómo cambias a tu familia», lamentó la mujer.

Además, la usuaria confesó que ya es la segunda vez que su hermano le roba a una pareja, la primera vez fue cuando ella tenía 17 años y él «le bajó» a su novio de entonces, pero nunca se imaginó que le volvería a hacer lo mismo varios años después con su esposo.

«Me volvió a pasar, pero ya con mi esposo, con mi marido de años(…) Yo soy una persona que trabaja mucho y me he ido de viaje muchas veces y los he encontrado enfiestados a ellos dos y con otros amigos también, pero pues yo no me daba cuenta», explicó.

En un último video, la mujer señaló que planeaba mudarse de la casa donde vivía con sus hijas, no solo por los malos recuerdos que le traía, sino porque ya estaba cansada de que su expareja y su suegra la fueran a molestar para pedirle otra oportunidad por el bien de las niñas.