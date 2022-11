México.-Recientemente en redes sociales se volvió viral, la historia de una mujer que descubrió que, después de pasar nueve años de casados con su esposo, descubrió que era gay.

Fue por medio de TikTok en donde la mujer compartió la anécdota a través de un video en el que explicó que nunca se dio cuenta de que su pareja era gay y que tampoco daba a notar indicios de que tuviera diferencias sexuales.

ADVERTISEMENT

“Yo nunca sospeché, nunca hubo algún indicio que me dijera ‘se ve gay’, si lo pongo en retrospectiva a lo mejor sí había cositas que me dejaban ver que era un poco gay, pero en el momento no lo miraba”, dijo.

La mujer explicó que su esposo no era afeminado, ni tenía acciones que pudieran darse a notar para decir que le gustaban los hombres. Sin embargo, indicó que a él le gustaba mucho ayudarla a arreglarse.

“Cuando me pintaba el cabello, él me decía: amor te ayudo a ponerte el tinte. Y y yo le respondía que sí, pero yo lo tomaba como algo de pareja, luego de eso me decía que si me ayudaba a secarme el cabello y de ahí a querer rizarmelo, y la verdad no lo miraba mal”.

Asimismo, señaló que tenían una vida sexual normal y dos hijas de 6 y 8 años de edad. Sin embargo, tras 9 años de casados, la usuaria notó que su esposo le mentía y comenzó a recibir algunas advertencias de sus conocidos.

Mujer descubre que su esposo le es infiel con otro hombre

“A mí me costaba trabajo creer que me era infiel, porque él nunca dejo de ser atento conmigo, y no era así, fue todo lo contrario y yo siento que por la culpa que sentía, él estaba siendo más atento conmigo”, contó.

No obstante, aseguró que después de que lo atrapara en varias mentiras, decidió ir al restaurante donde trabajaba para comprobar si pasaba horas extras trabajando.

“Fui a su trabajo y vi que sale con uno de los empleados hombres, en mi mente pasó que se iban a ir a tomar con unas viejas, pero jamás me pasó por la mente que pasara algo entre ellos”.

La mujer contó que ella creyó que irían a tomar alguna fiesta, pero ambos se dirigieron a un motel, donde terminó de cachar la movida de su esposo con su compañero de trabajo.

“En ese momento me destrozó la vida porque para mí, yo tenía al hombre ideal, yo sí estaba muy enamorada de él, obviamente fui al cuarto, les tumbé la puerta, lo agarré, se hincó y me pidió perdón, tuve que ir a terapia, lo odié por mucho tiempo».

Finalmente, la mujer contó que tras la infidelidad de su esposo actualmente ella y su ex son ‘amigas’. Sin embargo, aseguró que al momento sí se vio muy afectada ya que estaba muy enamorada de él y para superarlo tuvo que tomar terapia.

Pues ya se los resumí en un tweet.

Acá el Tiktok (son 3 partes): https://t.co/ZvBXgxCHjz — Meredith Gay 🛋✨ (@MerGarza) November 18, 2022

Fuente Agencia