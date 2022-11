México.-Tras terminar una relación, hay parejas que se separan en buenos términos, mientras que otras no, más si hubo alguna infidelidad de por medio. Asimismo, después de una traición hay quienes no dudarían en tomar venganza, pero, en ocasiones, sin haberlo planeado, el destino parece darte la oportunidad de decidir si quieres hacerlo o no.

Lo anterior fue el caso de la usuaria @eliichiina quien tras descubrir la infidelidad de quien era su prometido decidió exponerlo en TikTok y el caso se volvió viral. La mujer compartió en un breve, pero contundente video, que comienza con una foto de ella y su pareja para posteriormente mostrar una historia de Instagram donde la Banda MS compartió a una pareja bailando y disfrutando durante su concierto, pero resulta que el hombre era su novio siendo así cómo se enteró de la infidelidad.

“Quiero agradecer a Banda MS por qué gracias a ellos al fin pude conocer a su amigo barbero con el que iba a ir a su concierto”, escribió la joven en la descripción de la publicación. A solo un día de compartir el clip, este ha sumado casi 300 mil reproducciones y cientos de comentarios.

“Tan feliz que andaba con el barbero”, “Excelente servicio Banda MS”, “Baila bien el amigo barbero, yo creo que eso lo conquistó”, fueron algunas de las reacciones de los internautas. Asimismo, la joven afectada aseguró que mantenían una relación a distancia y que su pareja negó todo cuando lo confrontó.

