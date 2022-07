Mujer deja de limpiar su casa porque esposo la llamaba «floja»; marido huye a casa de su mamá

Redes.- Poco a poco se ha ido acabando con la creencia de que las mujeres son las encargadas de las tareas domésticas, sin embargo, todavía existen hombres que se rehúsan a hacer tareas como limpiar la casa pese a que viven ahí. Por esto razón, una mujer decidió darle una lección a su esposo, pues además de que no limpiaba la casa, se atrevió a insultarla diciéndole floja, hecho que la molestó bastante.

Se trata de la usuaria de TikTok @MrsMessy, quien suele compartir videos de limpieza en su canal de la red social china. Según contó, dejó de hacer limpieza y guardar la ropa limpia durante tres semanas, para probarle a su esposo que ella era la única que se preocupaba por limpiar el hogar, además de que él aseguraba que no ensuciaba la casa.

Tras notar que la casa comenzó a desordenarse rápidamente, su esposo comenzó a llamarla «vaga» y «floja» por «no hacer nada en la casa», esto pese a que ella solía hacer siempre la limpieza.

Al notar que su esposa no pensaba recoger nada hasta que él hiciera algo, el esposo decidió irse de su casa por tres semanas al hogar de su madre, pues dijo que no podía «vivir en una casa desordenada».

En el video publicado por la mujer, se puede ver la montaña de ropa y trastes sucios, bolsas de basura y hasta muebles desacomodados.

La partida de su esposo, lejos de afectar a la mujer, le trajo mucha calma, pues aseguró que ella sola podía limpiar la casa, cuidar de su hijo e incluso dijo que se sentía la persona más feliz del mundo.

«Así que desde que mi esposo se asustó porque la casa está desordenada y se fue a Europa, soy la persona más feliz del mundo, me gusta estar en un lugar tranquilo y silencioso», expresó.

Como era de esperarse, el video se hizo viral en cuestión de minutos, pues los internautas cuestionaron la actitud del hombre al punto de que incluso le sugirieron a la usuaria de TikTok que se divorciara de él. Asimismo, también hubo usuarias que contaron anécdotas similares, subrayando que prefirieron separarse a seguir cuidando de hombres que no podían hacer nada por el hogar.

«Mejor amiga, creo que es hora de divorciarse». «Yo hice lo mismo, no volví a lavar su ropa y se fue a casa de sus papás y no volvió más, ya pasaron diez meses». «¿Deja a su hijo por 3 semanas, solo porque la casa no está limpia?», expresaron los internautas.

Con información de Quinto Poder