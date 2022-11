Redes.-Nikki Muñoz lleva cinco meses siendo madre y ha sido tan honesta como franca al confesar que su experiencia, hasta el momento, “apesta”, además de afirmar que la crianza de los hijos es un completa “estafa”. Su historiafue compartida en TikTok donde se hizo viral rápidamente, recibiendo mucho apoyo, pero también incontables críticas.

“Todavía lo odio. Han pasado meses, aún apesta”, es una de las frases que mayor revuelo causaron en su video viral, pero revela que era una sensación que esperaba: “la maternidad apesta y la odio, sabía que la odiaría y la odio”.

Acto seguido, Muñoz detalló cuáles son los puntos con los que no puede reconciliarse siendo madre: alimentar y hacer eructar al bebé, hacerlo dormir, ser el “padre predeterminado”, revivir el mismo día una y otra vez, abrazarlo a cada momento, caminar en puntillas. “La maternidad es una estafa, una maldita estafa”.

En uno de sus videos más recientes a modo de actualización, Nikki reflexionó sobre su polémico video, donde aclaró que lo dicho no quiere decir que no ame a su hijo, por supuesto que lo hace, pero que la cinta la muestra en un momento específico.

“La maternidad no es para todos, y no me malinterpreten, soy increíble en eso, no sé cómo, no pensé que lo sería, Soy jodidamente fantástica en eso ¿me gusta? No, pero soy buena en eso”, expresó con su característica sinceridad.

“No se vuelve más fácil, pero se siente más familiar. Uno se adapta más a los golpes. Al principio, cuando estaba asustado porque quería cosas y yo no sabía qué eran, por supuesto, es difícil. No sabía que carajos quería, no habla. Pero han pasado un par de meses y tiene más sentido”.

Pero, en sus días de mayor frustración, coge el teléfono, llama a su esposo y le exige que vuelva “a casa ahora mismo y cuida del demonio de tu hijo”.

De inmediato, y como era de esperarse, la caja de comentario se vio repleta de opiniones divididas de quienes la aplauden por su honestidad, pero otros no dudaron en criticarla.

“No podría estar más de acuerdo, ja, ja, ja”, “es tan reconfortante saber que no estoy sola en esto”, “ser mamá es maravilloso, pero la maternidad es lo más horrible que he vivido”, “amo a mis hijos, pero me vendieron una mentira sobre cómo era la maternidad y no volveré a quedar embarazada nunca más”.