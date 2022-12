Redes.- ¡Qué es eso! Es la frase viral de TikTok que podría quedar en un caso que se ha viralizado con millones de reproducciones en la plataforma de videos cortos: una mujer presume que a su novio no lo deja salir porque es muy guapo y se lo pueden robar. ¿Es real?

Fue a través de TikTok, en donde se viralizaron varios videos de la cuenta de Icefire. Y es que en dicho perfil se han expuesto varios videos sobre el tema.

De acuerdo con la entrevista que el tiktoker le hizo a la protagonista de esta historia, su novio es tan guapo que no lo deja que salga de casa para que no le sea infiel.

Según contó, las mujeres la envidian por tener a su lado un hombre guapo, por lo que ella trabaja, mientras él se queda en casa limpiando.

“Él es muy guapo… Mírelo, su barba… parece tallado por los mismos dioses», dijo la mujer en la entrevista que dio junto a su pareja.

Por si fuera poco, el hombre aceptó que no sale porque no quiere tener problemas con su pareja. Mientras que ella segura que no lo deja porque»se lo quieren robar»

“Por eso lo tengo en la casa… Para que nadie le hable ni me tengan tanta envidia», sentenció la mujer.

Finalmente, en otro video, la mujer dijo que era muy tóxica y pidió a las demás que no le hablen, pues aunque es muy guapo, es una fruta prohibida.

“No puede salir, soy muy tóxica, no puede salir, es fruta prohibida para ustedes mujeres. Él es mío, mío, dejen de molestarlo porque es muy muy guapo”, concluyó.

Las polémicas declaraciones de los múltiples videos virales sobre este caso han desatado una ola de reacciones. En su mayoría son de burla de la situación.

“Parpadea si necesitas ayuda”; “muy guapo tallado por los mismos dioses”; “hasta parece modelo”; “la cara del señor”; “soy esa cuando estoy enamorada”, se lee entre las reacciones.

Aunque el video parece ser cien por ciento actuado, lo cierto es que es importante resaltar que no se debe normalizar la violencia en las relaciones de pareja.

