Redes.- El amor no siempre es color de rosa y hay momentos en que se va a pasar por situaciones difíciles, y esta historia es una de ellas. A través de redes sociales, una mujer compartió que acompañó a su esposo a la tumba de su ex novia y casi lo ve llorar, hecho que no fue de su agrado.

Fue mediante un video de TikTok que la usuaria Eskarleth Borrero (@holaamichilus) compartió el instante en que estaba con su pareja y visitaron la tumba.

“Soñando con el día de que mi esposo y yo dejemos de venir a la tumba de su ex“, escribió la mujer, mientras que graba a su pareja que está de pie, a un lado del mausoleo y con un rostro que refleja su tristeza por haber perdido a su ex pareja.

Tras subir el video, mucha gente hizo diversos comentarios así como de aquellas mujeres que dijeron que debía terminar esa relación porque el hombre no está comprometido 100% con su relación, así como de aquellos que contaron su propia historia y dijeron que él está cumpliendo con una promesa hecha años atrás.

La respuesta de Eskarleth

Luego de los comentarios que le hicieron en su video, la esposa dijo sentir que le dolió ver así a su pareja y a pesar de apoyarlo, también le duele que se ponga triste por su ex novia, de igual manera, dijo que espera en algún momento que la supere.

“Creo yo que sí afecta un poco porque sí me duele verlo así. Siempre voy a estar para apoyarlo(…) pero sí lo sentí en mi corazón. Me duele más a mí verlo así, que a él estar así“, comentó Eskarleth.

Los internautas volvieron a comentar y le dijeron que nunca lo va a superar, aunque pasen los años y otros más quienes le recomendaron dejar de acompañarlo. “Perdí a mi novio hace 8 años, me casé, tuve familia y aún me duele. ¡Amiga! El dolor no desaparece, solo aprendes a vivir con eso”, le escribió una joven

Mujer acompaña a su esposo a la tumba de su exnovia y casi lo ve llorar pic.twitter.com/8K1yJB1yEo — Rosalía Mag (@MagRosalia) November 11, 2022

