Sujin Kim admitió que se sentía mal con sus papás, pues ella siempre fue la hermana «fracasada» porque no pudo entrar a trabajar a una buena compañía, pero al menos tenían una hija que era exitosa, sin embargo, ahora que su hermana se divorció las dos son fracasadas ante la sociedad coreana.

«Cuando yo vine a vivir aquí (México) mi mamá no pudo decir por pena,porque soy una fracasada, no pude entrar a una compañía buena ni estoy casada. No estoy diciendo que mi mamá no está orgullosa de mí, en su corazón sí, pero en la sociedad no y ella lo sabe», aseguró la influencer.

¿Cómo era la vida de la hermana de Chingu Amiga en Corea?

Chingu Amiga recordó que su hermana trabajaba de 8 de la mañana a 11 de la noche y no tenía tiempo para comer, lo que la hacía infeliz, pero hasta para llorar tenía que hacerlo cerca de su computadora para que nadie se diera cuenta y no le preguntaran qué le pasaba porque no tenía tiempo para explicarles.

Sobre su cuñado, Chingu Amiga señaló que su hermana se casó con un hombre que como no pudo entrar a una universidad buena, tenía la autoestima baja e intentaba compensarlo presumiendo las cosas materiales que tenía. Además, estuvo un año sin trabajo y su hermana tenía que mantenerlo.

Según explicó Sujin Kim, el fracaso en su matrimonio y el estrés laboral le produjo a su hermana bornout, un síndrome que la influencer también vivió y por el cual estuvo internada un año en Corea del Sur, por lo que decidió traerse a su hermana a México para que se cure y no pase lo mismo que ella, además, también busca convencer a sus papás para que se muden con ella.

Con información de Quinto Poder