Qatar.-El Mundial de Qatar 2022 no sólo ha acaparado la atención de extranjeros por sus exhibiciones deportivas, sino también por sus escenarios naturales y atractivos centros turísticos. Sin embargo, en esta ocasión un grupo de aficionados del equipo mexicano se llevó una desagradable sorpresa al terminar volcados entre las dunas del desierto.

El accidente fue difundido en redes sociales, donde se puede observar a través de video, cómo un vehículo se desplaza en el desierto de Qatar para minutos después terminar volcado cuesta abajo. Pero no sólo eso, ya que debido al movimiento, uno de los pasajeros salió por una de las ventanas hasta terminar tendido en la arena.

El video fue capturado por otros automovilistas que estaban en la zona para hacer turismo, sin embargo, no se puede observar qué sucedió después del accidente y hasta el momento, no han confirmado el estado de salud de los mexicanos involucrados.

“Se salió uno. ¡No, no, no! ¡Oh my God!”, expresó la persona que realizó la grabación.

No obstante, los pasajeros que estaban en el vehículo donde se grabó el video, se acercaron a la zona del incidente para auxiliar a las víctimas. Además, según uno de los testigos, los mexicanos tuvieron que ser trasladados a un hospital pero la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha brindado información acerca de este suceso.

“Unos mexicanos accidentados. Gracias a Dios no les pasó nada, aunque si fueron al hospital”, se lee en el texto que pusieron en el video.

Este accidente no es el primero en donde se ven involucrados mexicanos, ya que han reportado dos percances en los que tuvo que intervenir la SRE. Uno de ellos ocurrió en el partido de México contra Polonia, en cual, cuatro personas fueron protegidas por las autoridades en las inmediaciones del Estadio 974.

Según la SRE, los implicados fueron detenidos por consumo de exceso de alcohol, algo que está estrictamente prohibido en Qatar y es acreedor de una multa monetaria.

