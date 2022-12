Monterrey.- Hacer el viaje a un Mundial de Futbol y pasar ahí un par de semanas para seguir a México es el sueño de muchas personas y el influencer “Angel soy yo” pudo hacerlo, aunque a un precio muy alto, pues se endeudó con una gran suma de dinero.

A través de su cuenta de Tiktok, el influencer regio compartió un vídeo titulado “Como me endeudé con 100 mil pesos para venir al Mundial”, en el que contó que tenía un acuerdo con una marca de exchange de criptomonedas para crear contenido en Qatar, pero nunca le depositron el dinero que le prometieron.

Dijo que lo contactaron debido a que hace contenido de futbol y la empresa tenía la intención de patrocinar influencers para tener mayor visibilidad en el torneo, pero era necesario que el pagara su boleto de avión y después le depositarían una gran cantidad de dinero.

Cuenta que compró el boleto de avión que le costó 30 mil pesos para ir a Qatar, mientras que esperaba que la marca le depositara alrededor de 3 mil 500 dólares, equivalente a casi 70 mil pesos.

“Ya me habían enviado el contrato y ya habíamos arreglado todo. Ya que firmamos todo me pidieron abrir una cuenta porque era de criptomonedas y no me transferían el dinero, como no me caía el dinero yo dije ‘bueno, voy al banco, saco un préstamo y al momento de que ellos me depositen pago la deuda y ya no tengo intereses.

“Y pedí un préstamo de 100 mil pero con muchos intereses y estoy más endeudado que la gente con Elektra y luego se cae el bitcoin y esta era criptomonedas dije “ya nunca me van a pagar” y yo endeudado.

Su situación empeoró debido a que, pudo presenciar en el estadio la eliminación de la Selección Mexicana contra Arabia Saudita y compartió las imágenes en sus redes sociales.

“Tengo una deuda enorme, 100 mil pesos más intereses, regresando a México a ver como lo pago, pero la experiencia de ir a un Mundial nadie me la quita”, fue la reflexión final del influencer regio.

Con Información de Comunicado