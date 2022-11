Redes.- Por medio de TikTok, se volvió viral un joven identificado Andrés Sámano, ex estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), un joven que, con su hermano y otro conocido, muestra su día a día en su perfil. Según muestra, se levanta a las 4:40 de la mañana, para lavarse los dientes, ponerse desodorante, lavarse la cara e ir a desayunar, en un comedor que está en el edificio contiguo al de su dormitorio, donde come huevos, yogurt, pan con mermelada y algo de café. Entonces, llega el momento de ir al puerto para descargar camiones llenos de pesca: espera hasta que lo llaman y se pone un traje especial para después ir a cumplir con sus deberes.

ADVERTISEMENT

Durante el video, muestra la cantidad de trabajo físico que tiene que realizar y todas las dificultades que se llegan a dar durante el día. Luego, se va a almorzar y regresan para seguir trabajando, aunque se trata de algo menos pesado; además de que el sueldo variará según el lugar donde aplican. A las 6 de la tarde, revela comienza a retirarse nuevamente hacia su dormitorio. Una vez llegando, se duerme y su día terminó, como uno más trabajando en Alaska. En varias, ocasiones, ha mostrado su rutina, la cual cambia en detalles mínimos, pero suele ser parecido siempre.

En otro video más, dio a conocer un clip de preguntas y respuestas, en el que, junto con su hermano y otro conocido, respondió a algunas dudas que tienen sus seguidores sobre lo que realiza. Entre ellas, preguntaban cuál era la cantidad de dinero que ganan, a lo que no respondieron por cuestiones de privacidad, pero externaron: «Si eres una persona que no le gusta estar gastando, que le gusta ahorrar su dinero, son buenos lugares». Asimismo, reveló que para trabajar se debe buscar para aplicar a trabajos así, en la experiencia que tienen los creadores, se necesita un permiso de trabajo. También dieron a conocer que no descansan ni un sólo día, únicamente en festivos como el Día de los Veteranos; por otro lado, que no es necesario un nivel alto de inglés.

Con información de Milenio