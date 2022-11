México.-Una profenista mexicana se hizo viral en Tik Tok luego de subir un video en el explica que gana más dinero en China dando clases de inglés y español que lo que ganaba en México con su carrera.

Desde la cuenta de Tik Tok @bonitoloto, una joven contó que en China gana más dinero como maestra de inglés y español que lo que ganaba en México, donde el mejor sueldo que tuvo era de 6 mil pesos, a pesar de detener una licenciatura en Negocios Internacionales y certificación de tres idiomas.

La chica también relató que se fue a China al no encontrar un trabajo bien remunerado en México.

“Mi trabajo mejor pagado en México ya siendo licenciada y con tres idiomas certificados fue de seis mil pesos mensuales”, confesó.

La tiktoker compartió que aproximadamente gana 1700 pesos mexicanos o 600 yuanes por hora, un salario que difícilmente podría encontrar en méxico.

«No solo está el hecho de los trabajos mal pagados, yo durante uno o dos años después de salir de la carrera no encontraba trabajo, no es nada más que uno no quiera, simplemente a una no le daban trabajo», aseguró la mexicana.

Aunque ella sí lo habla, la maestra explicó que no es necesario dominar el chino para darle clases a los estudiantes, pues tienen prohibido hablarles en chino, pues en las escuelas buscan que se acostumbren a esuchar inglés o español. También cuentan con asistentes, maestras chinas que hablan los otros idiomas y les ayudan a traducir algunas indicaciones a los alumnos.