Qatar.-En redes sociales se han dado a conocer algunas aficionadas del futbol procedentes de varios países que han acudido al Mundial de Futbol Qatar 2022 para apoyar a sus respectivas selecciones y que además han conquistado admiradores y seguidores debido a su belleza y a la espectacular figura que poseen. Desde influencers, TikTokers, modelos, o turistas, las aficionadas han cautivado por igual y han atraído las miradas de los medios y se han vuelto virales en internet.

Una de ellas ha sido Jenny Martínez, una influencer mexicana que viajó hasta Doha, capital de Qatar, para asistir ala Copa del Mundo y mostrar su total apoyo a la Selección Mexicana de Futbol, momentos que ha compartido desde su cuenta de TikTok, en donde aparece portando la camiseta del Tri, así como un corsé con los colores de la bandera mexicana, con lo cual ha presumido sus atributos desde las gradas.

En los estadios en donde jugó el seleccionado nacional también se le vio asistir mostrando la bandera de México mientras que en sus videos presume su espectacular silueta, su abdomen plano y su minicintura la cual no pasó desapercibida para los aficionados mexicanos ya que en cuestión de horas sus grabaciones en TikTok se volvieron virales y ya acumulan millones de reproducciones. Esto ha generado que Jenny Martínez se volviera viral en redes y su rostro sea ahora conocido por miles.

En los clips más recientes que Jenny Martínez ha publicado en TikTok se le ve como la aficionada más apasionada y atractiva de la selección nacional y así lo demostró hasta el más reciente partido del Tri, el cual jugó este miércoles ante Arabia Saudita y que si bien la selección nacional ganó con un marcador 2-1, no le bastó para tener esperanza de continuar en la siguiente ronda y por lo tanto la escuadra quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022.

Además de este encuentro, a Jenny se le pudo ver en diversos videos animando a los jugadores desde la gradas, así como junto a otros aficionados mexicanos a su llegada a los estadios en donde sostuvieron los encuentros mundialistas. La modelo atrajo las miradas durante el partido del pasado sábado entre México y Argentina, el cual la selección perdió 0-2, momento en el que el Tri comenzó a vivir uno de los momentos más complicados en la presente justa deportiva.

Con la derrota ante Argentina y el empate con Polonia, a México no le quedaba de otra que ganar ante Arabia Saudita para asegurar su pase a la siguiente ronda, sin embargo, vimos que eso no ocurrió. Obviamente los resultados finales de la selección no impedirán que Jenny Martínez siga disfrutando de Qatar y sus atractivos turísticos, entre ellos la playa, desde donde ha posado luciendo sus curvas y presumiendo su ejercitada silueta.

Los videos de Jenny han arrasado en TikTok y uno de ellos incluso superó las 11 millones de reproducciones e la plataforma de videos, en donde su rostro y su figura ya es reconocida por decenas de miles de usuarios, quienes ahora la ven como la aficionada más hermosa de la selección mexicana: «Qué hermosa»; «Representando excelente a las mexicanas»; «Las mexicanas son bellas»; «Grande México. Y lindas mujeres abrazos desde chileee» y «Divina», han sido solo algunos de los mensajes que han publicado los internautas.

