Redes.- Es bien sabido que en varios países la propina a meseros no es obligatoria. Lo ideal es que a los trabajadores se les apoye con algo extra, sobre todo si te dieron un buen trato. Sin embargo, no podría haber algo peor que los clientes se vayan y no paguen su cuenta. Tal como le pasó a una mesera de California, Estados Unidos, quien accionó en contra de una clienta que se fue sin pagar. Se vengó con un objeto que olvidó. ¿Qué hizo?

Fue a través de TikTok en donde se dio a conocer el caso de una mesera de nombre Jessica, quien quedó muy molesta con una clienta que se fue sin pagar lo consumido.

Por ello, se grabó para mostrar su molestia y mandarle un mensaje. Y es que resulta que la clienta olvidó sus lentes, pues se fue corriendo junto a otras chicas para no pagar.

“A las chicas que se fueron corriendo y no pagaron su cuenta, dejaste tus lentes, tonta”, arremetió la mesera.

Momentos después, la mesera agarró los lentes, los tiró al piso y sin más los pisó. Finalmente, la trabajadora externó que ojalá los anteojos valgan lo mismo que no pagó:

“Espero que estos sean tus $125″, señaló la mesera.

Como era de esperarse, el video de inmediato se viralizó con múltiples reproducciones, likes y comentarios divididos, pues mientras algunos consideran que se lo merecían, para otros fue algo inaudito:

“Los podrías haber vendido”; “¿se te ocurrió que antes de destruirlos para TikTok, podrías haberlos donado?”; “te apuesto que eso fue muy satisfactorio”; “supongo que ella nunca lo vio venir”; “como persona que trabajó en la industria, te apoyo”; “qué pena que ella nunca pueda ver esto”, se lee entre las reacciones.

Con información de MSN