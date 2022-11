Redes Sociales.-Una mesera causó polémica en redes sociales luego de que expresara su disgusto porque los clientes del restaurante para el que trabaja le dejaran únicamente dos dólares (un poco más de 38 pesos mexicanos) luego de haber consumido un total de 120 dólares (2 mil 320 pesos mexicanos) en alimentos y bebidas.

Se trata de Grace Mastronardi, una joven mesera que utilizó su cuenta de TikTok @vibewithgracierose para expresar su disgusto, luego de que los comensales le dejaran dos dólares de propina pese a que incluso les comentó que en Estados Unidos se acostumbraba a dejar mínimo el 10 por ciento del total de la cuenta.

De acuerdo con su relato, los clientes, de origen alemán, pagaron una cuenta de 120 dólares, por lo que ella esperaba recibir una jugosa propina. Sin embargo, esto no fue así por lo que ella fue y les preguntó si algo les había molestado, a lo que ellos respondieron que “todo estaba bien”, pero no estaban dispuestos a dejar más propina.

Fue entonces cuando la mesera les dijo que en Estados Unidos se acostumbra a dejar entre el 10 y el 15 por ciento del total de la cuenta como propina, no obstante, los clientes indicaron que en Alemania no se deja propina a los meseros por lo que no le dejarían más dinero.

Tras la firme respuesta de los clientes, la mesera no tuvo otra opción más que retirarse de la mesa, con lágrimas en los ojos por no haber recibido el dinero que esperaba a cambio de sus servicios.

“Por favor no vengan más a mi restaurante, y si lo hacen, yo no los atenderé”, dijo la mesera molesta, mientras narraba su historia.

Como era de esperarse, el video pronto dividió la opinión de los internautas entre quienes lamentaron que haya clientes que no valoren el trabajo de los meseros y quienes señalaron que no es una obligación dejar propina.

“La cultura de las propinas se ha ido de las manos en Estados Unidos. Los trabajadores necesitan sindicalizarse y exigir mejores salarios”, “Dar propina es literalmente una opción”, “Recuérdame que nunca vaya a tu restaurante. deberías ser despedida”.

Mesera explota contra clientes pic.twitter.com/ZSH0edH337 — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) November 15, 2022

