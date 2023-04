México.-En redes se viralizó la historia de Martín, un joven que recurrió al delito para poder apoyar económicamente a su familia, sin embargo, no esperaba que aquel día le cambiaría la vida pues un robo que cometió le dio una gran lección.

Todo comenzó cuando el joven menor de edad entró a una cafetería ubicada en Las Cañitas, Palermo, barrio de Argentina y ofreció una serie de productos de limpieza a una clienta que se encontraba en dicho negocio, sin embargo, todo sería un engaño.

Al parecer este menor usó como pretexto una presunta venta para tomar el celular de la mujer, lo cual sospechó el dueño de la cafetería y se acercó rápidamente a preguntarle a su clienta si tenía el teléfono móvil con ella, lo negó y eso fue clave para que capturaran al hampón.

Luego de esto el joven fue remitido con las autoridades ante una negativa de su parte y suplicar porque lo dejaran ir. «Me pedía que lo suelte, que había robado para darle de comer a la familia», refirió el dueño de la cafetería.

Y agregó: «Uno de los empleados se acercó y me dijo se llama Martín, igual que vos, no podía creer la casualidad. Antes de que se lo lleven hablé con él, le dije que tenía otras opciones y que si no tenía para comer podía venir porque no le íbamos a negar un plato de comida. Hay que darle una oportunidad. Puedo tomar ese riesgo, aunque sea dos días para ver que pasa. ¿Qué me dijo? se le cayó una lágrima».

Además el hombre confesó que tras la liberación del menor, éste acudió con su padre a pedirle una disculpa por lo ocurrido. «Sentí que no tenía maldad, que lo estaba haciendo por necesidad. Le miré las zapatillas rotas, ropa sucia. No iba para otra cosa».

Y Martín respondió: «Necesitaba plata para darle de comer a mi familia. Le pedí perdón. Me dijo que me iba a ayudar, que le iba a dar laburo a mi hermano».