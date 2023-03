Redes.-Medio Metro ha adquirido una fama dentro de México casi sin precedentes y muestra de ellos son los millones de reproducciones que tiene cada uno de los videos en los que aparece.

El pasado 26 de febrero cuando el Yulay, un reconocido youtuber mexicano, invitó a Medio Metro para hacer un video sumamente especial en el que el bailarín se llevaría una gran sorpresa.

El video consistió en que Yulay iba a comprarle todo lo que Medio Metro quisiera de una tienda Coppel con una condición, todo lo tenía que agarrar con sus manos sin que se le cayera nada.

Medio Metro se emocionó tanto que una vez entrando a la tienda no supo ni por donde comenzar. Sin embargo, se tomó su tiempo y ante la mirada de algunos clientes que se encontraban, fue seleccionando algunos productos, entre ellos celulares y pantallas.

“Lo más difícil es no saber qué llevarse. Me bloqueé, porque te sorprendes. Qué más quisiera llevarme un refrigerador o una moto pero cómo me subo”, dijo Medio Metro una vez terminó.

Al final, Medio Metro se llevó a casa absolutamente todo lo que quiso de la tienda y el motín fue sumamente jugoso ya que se embolsó productos de última generación.

Esto fue lo que se llevó Medio Metro

Dos pantallas

Dos teléfonos

Un Xbox

Dos tabletas

Dos computadoras

Con Información de Comunicado