Redes.- Fue mediante TikTok, en donde se volvió viral el caso de una joven que contó su curiosa anécdota.

Todo iba bien. Ella llevaba un paquete de cuatro mantecadas, las cuales decidió compartir a un joven que se le quedaba viendo a su paquete de pan. “Me había comprado unas mantecadas, me subí al transporte y en el camino se subieron 3 o 4 tipos. Había mucha gente, yo iba parada y no me las podía comer. Tenía mucha hambre, entonces dije ‘ya me voy a comer mis mantecadas, ya ahorita’, el señor se me quedó viendo y le dije ‘¿quiere una mantecada?’, el señor me respondió ‘no muchas gracias’, ¿seguro que no quiere?”, contó. Sin saberlo, resultó que el joven que recibió su mantecada era un asaltante. Ella se dio cuenta, luego de que uno de los cuatro hombres comenzara a pedir “celulares y carteras”. Estupefacta, la mujer no podía creer que el hombre al que le había compartido una mantecada estuviera asaltando. Sin embargo, pensó lo que tendría que darle de sus pertenencias para que la dejaran en paz. Para su sorpresa, resultó que al darle algo de sus pertenencias, el asaltante la rechazó. Ella no sería asaltada y además le agradeció por la mantecada: “No sabía qué hacer, si darle mi teléfono o mi ipod, sacar 50 pesos y darlos. Saqué los 50 pesos y le di mi ipod al señor, cuando me dice ‘no, tú no, gracias por la mantecada. Así es como me salve de que me asaltaran’”, explicó. Finalmente, la joven recordó que cuando los asaltantes se bajaron, los demás pasajeros se mostraron sorprendidos.

ADVERTISEMENT

Como era de esperarse, la historia se viralizó con millones de reproducciones y múltiples comentarios: “Llevaré unas mantecadas conmigo siempre”; “Lo malo que ya te habías comido el pan para el susto… jaja”; “Lección del día, inviten de lo que traigan a los extraños en el transporte público JAJJAJAJAJA”; “Más que la mantecada fue tu amabilidad”; “Yo tampoco te hubiera asaltado jajajaja caes muy bien”, se lee entre las reacciones.

Con información de Milenio

Con información de Milenio