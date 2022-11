Redes.-Breanna Strong compartió un video en su cuenta de TikTok que se viralizó de inmediato. En la grabación, la mujer relata que ninguna persona asistió a la fiesta de su cumpleaños de su hija.

Las imágenes muestran el lugar donde se llevó a cabo el evento completamente solo, mientras la menor disfruta de una rebanada de pizza. La mujer señaló que 27 niños fueron invitados a la celebración, sin embargo, ni uno sólo llegó.

La joven comentó que la escena le “rompió el corazón”, por lo que tenía urgencia en acurrucarse con sus bebés.

«Invitamos a 27 niños a la fiesta de cumpleaños número 3 de Avery. Ni uno solo de sus amigos apareció. Dinero y tiempo desperdiciados. Me rompe el corazón de mamá. Literalmente voy a ir a casa y acurrucar a mis bebés», señaló.

Finalmente, la mujer mencionó que desearía que todo fuera mentira, aunque lamentablemente no fue así.

«Desearía estar inventando esto», puntualizó.

El video fue compartido hace un día, sin embargo, ha recibido un sinfín de reacciones por parte de los internautas, quienes se pronunciaron en el post.

“Esta es una regla en mi casa. Si nos invitan, vamos. Hemos sido los únicos que se presentan. Qué triste que esto pase, lo siento mucho”, “Esto me sucedió en mi cumpleaños número 16. Nunca lo había vuelto a intentar hasta que tenía como 26 años y volvió a suceder. Tengo 39 años, ahora siempre me doy el gusto de un día de spa”, “Lo mantengo íntimo… Invitamos a 4-6 personas con las que interactuaba a diario. Pequeños eventos”, “Ya no hacemos fiestas.

Todo el dinero que hubiéramos gastado en él se destina a lo que quiere el cumpleañero”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en la publicación.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 90 mil “me gusta”.

Con Información de Agencia