Hermosillo. – Jorge “Travieso” Arce dio una muestra más de su humildad al invitar a comer a un niño que lo había parado en calles de Hermosillo, Sonora, en su intención por recibir una moneda.

El siete veces campeón mundial llevó al infante a un restaurante y juntos degustaron unos tacos de camarón; esto fue visto por una persona que se encontraba en el recinto y subió un video al respecto, mismo que tiempo después fue visto por el propio “Travieso”.

“Oigan ayer fui a comer tacos de camarón que me encantan aquí en Hermosillo, un niño me pidió dinero para comer, como iba solo lo invité a comer conmigo, una muchacha me grabó y me etiquetó en Instagram, no es presunción, solo es ayudar al prójimo aquí se los dejo”, compartió el nacido en Los Mochis, Sinaloa.

Arce no solo se dio tiempo de convivir con el menor de escasos recursos, sino que también saludó a otros dos niños que se encontraban en el restaurante, incluso jugó “venciditas” con uno de ellos.

Muchas personas que han tenido la oportunidad de ver el video criticaron al “Travieso” por el hecho de hacer pública esta información, considerando que el ex boxeador estaba pecando de presumido, sin embargo, otro sector pensó diferente y felicitó al ex campeón por su sencillez.

“A la gente feliz, les agrada estas cosas, la gente infeliz nomás está criticando, pero nada bueno hacen, te agradezco tu comentario, al que le guste que bien, y al que no, me tiene sin cuidado lo que opinen los demás yo seguiré haciéndolo”, aseguró Arce.

Jorge Arce fue campeón mundial en siete oportunidades, dentro de cinco categorías diferentes; a lo largo de su carrera ganó 64 peleas (49 por nocaut), tuvo ocho derrotas y dos empates.

Su último combate fue el 4 de octubre de 2014 frente al también mexicano Jhonny González, quien ganó por nocaut en el décimo round.

