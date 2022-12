México.-Tras las dos noches de concierto que tuvo Bad Bunny en Monterrey, una joven oriunda de Tamaulipas se hizo viral por subir al escenario a bailar con el cantante, y contó cómo fue para ella estar tan cerca de su artista favorito, asegurando cómo huele.

La usuaria de TikTok en cuestión es el @heyitsmayrin, a quien le han preguntado mucho cómo fue elegida para subir al escenario con Bad Bunny, una dinámica que ella no estaba segura de ser seleccionada.

ADVERTISEMENT

Pero finalmente se convenció cuando vio que el cantante seguía buscando fans entre la gente, y ahí ella aceptó la propuesta de su novio para subirse en sus hombros: “Me sube a sus hombros y justo cuando volteo hacia enfrente y veo a Bad Bunny, me dice: ‘tú súbete’”.

Sin embargo, ahora tuvo el problema para llegar al escenario, ya que primero las personas no le abrían el paso y luego el personal de seguridad no la dejaba entrar con el celular.

“Me bajo emocionada, pero pensé que no iba a llegar porque la gente no me dejaba pasar; ya cuando me cruzo, me dice el guardia ‘no puedes pasar el celular, déjaselo a tus amigos o con quien vengas’, pero mi novio estaba muy adentro y un chavo me dice ‘yo te lo cuido’, y se lo dejé con la confianza del mundo y la verdad se portó muy bien, se esperó, me regresó el celular y hasta me grabó”, añadió.

¿A qué huele Bad Bunny?

Una de las cosas que también le preguntaron fue a qué huele el cantante puertorriqueño, pero comentó que se llevó una decepción, aunque dijo que cuando tocó sus manos las sintió muy suaves.

“Me extiende la mano Benito, sus manos están bien suavecitas, yo creo que el wey no hace nada, y me da la vuelta y yo no sé dar la vuelta para ese lado, todo mundo lo vio, lo notó, y dije ya perdí mi oportunidad de bailar chido y pues no, todo salió bien.

“Después de eso, dije, no lo abracé y luego ya él nos abrazó y yo lo olí de la chamarra, porque yo también quería saber a qué olía, me llevé un poquito la decepción, porque no olía a nada, no olía ni a sudor, no olía a perfume, yo realmente no le sentí un olor o no olí nada, la otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor”, comentó.

Con Información de Comunicado