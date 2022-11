México.-De acuerdo con The Washington Post, el joven identificado como Romello ‘Mello’ Early, de 12 años, se cansó de ver a su compañero Melvin Anderson, de la misma edad, enfrentarse a las burlas de sus compañeros en Buffalo Creek Academy Charter School en Buffalo por los zapatos que utilizaba.

Según contó el joven, los compañeros de Melvin solían burlarse de él por ser “sucio” y por el viejo calzado que usaba a diario.

«Me hizo sentir triste, enojado y muy desagradable», dijo Melvin al Post .

Al sentirse harto de ver cómo agredían a su amigo, decidió pedirle a su madre que le diera sus ahorros y que lo acompañara a una tienda de zapatos para comprarle un par nuevo.

This act of kindness is beautiful to see! Middle-schooler Romello Early bought his friend Melvin Anderson a brand new pair of shoes after he was picked on over his old ones. Melvin will probably remember his friend's heartfelt gift for the rest of his LIFE! 👏🏾 pic.twitter.com/ybNeprLnup

— Ben Crump (@AttorneyCrump) November 4, 2022