“Si algún día en mi negocio les llegan a decir que ya no hay servicio me gustaría que me lo reportaran. El día de hoy me dijeron que ya no podían darme mi servicio en el café Bola de Oro, cuando el horario de puerta y en internet es a las 10 pm.

“La chica argumentó que a esa hora salen los empleados y que me tocaba ser comprensiva. Cuando aceptas un empleo, aceptas un horario y ese horario no puede afectar el servicio al cliente ni horarios de atención.