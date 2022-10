Redes.-Un joven se hizo viral en redes sociales después de compartir su experiencia al salir de fiesta sin el permiso de sus padres en Guadalajara. De acuerdo a lo narrado por Donovan Estrada, salió con sus amigos a la Perla Tapatía pero terminó en Mazatlán, que se encuentra en la costa de Sinaloa, es decir, a más de 400 kilómetros de distancia de Guadalajara.

En el video publicado por Donovan, él dice abiertamente que no le pidió permiso a su madre, la cual, al cabo de varias horas le envió un mensaje bastante molesta al no saber sobre su paradero. La mujer escribió: “¿Dónde estás? Se supone que ibas a llegar en la mañana. ¡Contéstame!”. También se pueden observar varias llamadas perdidas.

ADVERTISEMENT

Al no obtener respuesta, la madre continúa, esta vez pidiendo la ubicación en tiempo real de Donovan. El joven envía una falsa con la dirección de Andares, sin embargo, la mujer no cayó en el engaño y su molestia incrementó.

“¡Esa no es real! Mándamela bien, no estoy pendeja. Si no me la mandas en un minuto, le voy a decir a tu papá y vas a valer madre”, escribió la mujer.

Al final, Donovan envía su ubicación real (en Mazatlán) y la reacción de su madre no se hizo esperar, sobre todo, por la mentira que dijo el joven.

“Es que me quedé dormido, me hicieron una broma y desperté en Mazatlán”, escribió Donovan.

La mujer, por supuesto, se enojó y afirmó que lo castigará por al menos seis meses. La actitud del joven fue criticada en redes sociales, ya que algunos mencionaron que lo que hizo fue peligroso.

“Así desapareció un muchacho que salió de fiesta con sus amigos y ya no lo volvieron a ver, Erick se llamaba el muchacho sus familiares estuvieron meses buscándolo y lo encontraron muerto”, comentó Fátima. Mientras que otro usuario de Facebook puso “Mijo, eso no es de gracia. Le vales tanto a tu mamá que créeme es mejor así. Es una estupidez irse de un lugar peligroso a otro aún más peligroso”.

Con Información de Comunicado