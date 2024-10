La contratación de un servicio de banquetes para cualquier tipo de evento, ya sea una boda, cumpleaños, aniversario o reunión empresarial, es un aspecto clave para garantizar el éxito del mismo.

La organización de una celebración implica una serie de detalles que requieren atención, y uno de los más importantes es la calidad y presentación de la comida. La satisfacción de los invitados depende en gran medida de este elemento.

Al optar por un servicio de banquetes profesional, los organizadores no solo aseguran una oferta gastronómica bien elaborada y servida, sino que también obtienen la tranquilidad de delegar esta responsabilidad en manos expertas. Sin embargo, en algunas ocasiones, el trabajo de estos profesionales no es adecuadamente valorado.

Mujer se niega a pagar servicio de comida en una fiesta y se vuelve viral

A través de la plataforma X, antes conocida como Twitter, se difundió un video en la cuenta «Prófugos del Ácido Fólico», donde se observa como una mujer se nego a pagar en su totalidad el servicio de comida que solicitó para su fiesta, ya que según ella el paquete que contrató fue para 50 personas, y en su evento habían menos.

El clip fue grabado por la persona que proporcionó el servicio de banquetes, quien exhibió cómo la mujer insistía en no pagar la totalidad del importe, apesar de que la mayoría de los invitados que asistieron consumieron la comida.

«Evento para 50 personas, son como 40 personas, ya repitieron plato y se acabó la comida. La señora dice que no me va a pagar», expresó, mientras mostraba algunas imágenes de los invitados en el evento.

Asimismo, debido a que la joven solicitó de nueva cuenta el pago completo de los alimentos, la anfitriona, un poco alterada, argumentó que no iba a cubrir el costo total, ya que había hablado con las autoridades, quienes le habían informado que no estaba obligada a hacerlo.

«Yo ya hable a la policía y me dijo que no estoy obigada a pagar porque no se cumplió todo el servicio comercial, y dice que si quieres puedes pasar, pero yo ya procedí», mencionó.

Ante esto, la proveedora del servicio señaló que los invitados no solo consumieron todos los alimentos, sino que varios repitieron plato, por lo que consideraba que debía recibir el pago completo. Sin embargo, la mujer continúo con su argumento de que los invitados eran menos y no debía pagar el servicio completo, sino la mitad..

«No te voy a pagar el servicio completo, porque no se me hace justo (…) me faltaron más personas, no somos los 50 (…) somo 42 exactamente, ya los conté», dijo.

Como era de esperarse el video se volvió viral en redes sociales, donde usuarios mencionaron que, al contratar un servicio de banquetes, se debe cubrir el costo completo, independientemente de cuántas personas asistan finalmente, ya que los alimentos fueron preparados con base en un acuerdo previo. Además dejaron comentarios como:

«Contratan pa 50 y llegan 2, se pagan 50. Contratan pa 50 y llegan 60, se cobran 60. Muy fácil. Por eso hagan contrato, no sirvan nada hasta que no esté liquidado el evento»

«Y ahí la señora aprendió que todo ó se liquida antes del evento ó no se sirve»

«La chica de la comida hoy aprendió que las reglas del servicio se entregan por escrito y por anticipado»

«Si la comida se acabó, claramente todos comieron. No tiene excusa para no pagar»

«Que coraje da la p*nche gente encajosa y abusiva … ahí la hubiera puesto en ridículo con sus “invitados” diciéndole que la miserable se estaba robando el servicio»

El Universal Online

A.K.V.