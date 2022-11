Redes.-La historia se volvió viral en TikTok y causó polémica entre los usuarios.

Eskarleth Borrero (@holaamichilus) es una ecuatoriana que, a inicios de este mes, decidió compartir con los usuarios de TikTok la historia. Ella se casó hace un tiempo, pero desde ese acontecimiento ha tenido que lidiar con una situación poco común: suele acompañar a su esposo al cementerio para visitar la tumba de su exnovia.

Precisamente, el pasado 2 de noviembre de este año publicó un clip en el que se le ve a su esposo frente a la tumba de su expareja, visiblemente triste.

“Soñando con el día en que mi esposo y yo dejemos de venir a la tumba de su ex”, escribió en la descripción del video.

Las palabras de Borrero no fueron tomadas de la mejor manera por los usuarios de TikTok y recibió críticas por su aparente falta de empatía, según precisa Telecinco.

“¿Y qué tiene de malo? Mi ex esposo falleció y mi esposo actual me acompaña sin que yo se lo pida, y créeme se siente tan bien”; “Yo llevo a mi esposa cada Día de muertos al panteón a visitar a su ex esposo y padre de sus hijos. Y cada año voy con mucho gusto”, fueron algunos de los comentarios.

“Me duele verlo así”

En un video de seguimiento, la ecuatoriana dijo que respeta el sentir de su esposo, pero que le gustaría que sea “más fuerte”.

“Estar en mi posición afecta un poco porque me duele verlo así como mi esposo. Yo siempre voy a estar para amarlo, cuidarlo, respetarlo, pero puse eso (la descripción) porque sentí en mi corazón, porque lo vi triste”, relató en el video que publicó.

“Me duele más a mí verlo así que a él estar así, creo yo. Si quisiera que suelte poco a poco, no porque me duela, compita o me sienta menos. Yo respeto todo lo que pasó en su pasado, pero sí quisiera que se sintiera un poco más fuerte. No me gusta verlo triste”, agregó.

Con Información de Comunicado