Además de ser bastante inteligente, asegura que tiene una respuesta para prácticamente cualquier pregunta que se le haga, además de tener una solución a toda problemática que le pueda encontrar.

«Yo vengo de repostería Delicias Reyna, me llamo Isac y ando vendiendo pay de queso, de oreo, de chocoflan y tres leches casero horneado con las 4 ‘b’: está bien bueno, barato y bonito con promociones bien promocionadas. Hacemos transferencias por celular. Si no le gusta no me paga. Tengo una respuesta para todas sus excusas y aparte habla. Si gusta que se lo repita, marque ‘3’. Si gusta saber precios, promociones y nombres, marque 4», dice, causando mucha gracia entre los clientes.