México.- Guillermo del Toro continúa triunfando a nivel internacional con su película stop-motion de Pinocchio, un clásico cuento infantil que cuenta con más de 40 versiones audiovisuales en todo el mundo. Aunque muchos conocen de memoria la historia de la marioneta de madera que aspiraba a ser un niño de verdad, la producción del director tapatío está enloqueciendo al público no solo por la calidad que imprimió en cada toma, también porque logró que casi todos se conmovieran hasta las lágrimas de principio a fin.

Esto último le ocurrió a una niña mexicana, quien después de disfrutar la cinta lloró desconsoladamente y le pidió a su madre que no volviera a ponerla, pues las últimas escenas le provocaron una ola de sentimientos tan profundos que no podía detener sus lágrimas.

ADVERTISEMENT

“Pero no pasa nada, es una película”, se escucha a la mujer tratando de consolar a su hija, pero no lo logró y mientras se sonaba la nariz respondió: “No mami, no me vuelvas a poner Pinocho”.

El tierno momento fue compartido en TikTok por su madre, pues tras notar su reacción no dudó en mostrar un poco del sentimiento que genera la obra de Guillermo del Toro. Y todo indica que la pequeña admiradora no fue la única en sentirse de esa manera, pues muchos internautas, sin importar su edad, aseguraron que tampoco se pudieron contener cuando vieron la película.

“Así estaba yo también”. “La entiendo completamente, yo lloré”. Todas las anteriores películas de pinocho me habían traumado, excepto está, la ame”. “Yo casi me desmayo de tanto llorar”. “Esa nena soy yo en la actualidad, y tengo 33 lloro con todas”. “en mi casa fui yo quien llore y mi hijo el que me tranquilizó”, escribieron.

Pero eso no fue todo, algunos usuarios de la plataforma arremetieron en contra de la madre de familia por reírse del momento que estaba experimentando su hija, pues consideraron que no era corrector ya que de cierta manera minorizó sus sentimientos. Por esa razón, le recomendaron ser más atenta y en lugar de reaccionar de una manera burlesca es mejor escuchar con atención y explicar la situación.

Otros tantos señalaron que cuando eran infantes pasaron por situaciones similares cuando vieron películas infantiles como Tierra de Osos, El Rey León, Monsters Inc. o Bambi.

Dicho video no ha sido el único que se ha viralizado en redes sociales, existe otro de una niña aparentemente más pequeña que lloró con una de las escenas más tristes de la cinta. En el fragmento audiovisual aparece la pequeña con lágrimas recorriendo su rostro sin quitar su mirada de la pantalla, pues no dejaba de prestar atención a Gepetto y Pinocho.

En ese momento su madre comenzó a explicarle qué pasaría si esperaba un poco, que tenía que guarda la esperanza porque ese no era el final, pero la pequeña seguía llorando. Al final, la reacción que tuvo la usuaria de TikTok fue aplaudida por otros internautas y compartieron el sentimiento reconociendo la obra de Guillermo del Toro por tocar de esa manera el corazón de todos los espectadores.

El propio Stephen King -autor de It, Carrie y otras novelas de terror- alabó a Guillermo del Toro por su versión del cuento infantil: “Pura magia”, escribió en Twitter.

Taylor Swift también elogió al mexicano por su creatividad que ha marcado todos sus proyectos: “Imagínate tener esa imaginación, ese vocabulario visual y ese asombroso cuerpo de trabajo. Tener esos rangos de narración y de alguna manera imprimas tu huella distintiva y artística en cada obra. Y todavía, Guillermo parece estar aún entusiasmado y curioso por seguir con su trabajo”, expresó durante un evento de Women in Entretainment Power 100.

Con información de Infobae