COLOMBIA.- Ver el fallecimiento de un ser querido es una experiencia profundamente dolorosa, y aún más difícil para una madre ver a sus hijos perder la vida. El vínculo entre una madre y sus hijos es único y especial, y para muchas madres, el destino adecuado es que sus hijos las vean a ellas morir y no al revés.

Recientemente, en TikTok se ha popularizado un caso sumamente emotivo publicado por el usuario Jhon Jairo Anzola Al. En el video, se puede observar a su abuela de 102 años despidiéndose de su hijo de 82 años, quien se encontraba gravemente enfermo y a punto de morir.

Poco después de haber publicado el video donde su abuela se despide de su tío, se confirmó que el hombre de 82 años falleció el martes 6 de agosto. Jhon Jairo Anzola Al hizo una publicación adicional mostrando una foto de él con un listón negro, acompañada de un mensaje que decía: “Te voy a extrañar”.

Así fue la despedida.

La escena de esta mujer, que tiene más de un siglo de vida, acariciando a su hijo y esperando su fallecimiento, tocó fibras muy sensibles entre la comunidad en línea. Muchos usuarios compartieron en la sección de comentarios lo impactante que puede ser ser testigo de un evento como este.

El impacto del video ha sido tal que, a pesar de haber sido publicado hace solo tres días, ya alcanzó 12.1 millones de reproducciones y casi un millón de “me gusta”.

Entre los mensajes destacados en la sección de comentarios se encuentran los siguientes:

Que tengas 82 años y que tu madre te dé la bendición, juro que no le pediría nada más a la vida.

Mismas manos dándole la bienvenida, y las mismas manos dándole la despedida.

No, esto no debe ser así, los hijos escriben a su mamá y no al revés, qué dolor para esa madre.

Ninguna madre debería ver morir a sus hijos, Dios les bendiga.