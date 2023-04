Estados Unidos.- ¡No supo perder! Un joven luchador reaccionó de una manera antideportiva tras perder ante su oponente en el torneo «Beat The Streets», pues le soltó un puñetazo a su rival cuando la pelea ya había llegado a su fin.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril en la secundaria Oak Park River Forest en Oak Park, Illinois, y las autoridades ya han comenzado a investigar el caso.

Pero… ¿Qué fue lo que pasó? Una vez terminada la pelea, el réferi llamó a los dos peleadores al centro del tatami o colchoneta para anunciar al ganador y, en vez de estrechar las manos, Hafid Alicea, de la escuela secundaria Maine West, golpeó a su rival en la cara, haciéndolo caer al piso.

La agresión quedó registrada en video por uno de los asistentes, y se puede apreciar al joven Cooper Corder de la secundaria SPAR Wrestling Academy caer noqueado sobre el tatami.

Los padres de Cooper no ocultaron su descontento y corrieron rápidamente para revisar a su hijo, además de ir a reclamar al agresor. El réferi intervino para que la situación no se agravara. El puntaje final del combate fue de 14-2.

Según los informes, un portavoz del Departamento de la Policía de Illinois, declaró que los padres de ambos adolescentes están colaborando con la investigación que solicitan las autoridades.

Cooper Corder habría sufrido una fractura de nariz a consecuencia del golpe que le propicio Hafid Alicea, por lo que tendrá que utilizar una máscara protectora para sus próximos encuentros.

“Como sabrán, los encuentros de lucha pueden ser intensos, pero nada que conduzca a los golpes y que diera lugar a una toma de decisiones tan mala por parte del oponente.

Esto no se tolera en nuestro deporte y SPAR Wrestling nunca apoyará ese comportamiento”, declaró Justin Pearch, fundador de SPAR Academy.

