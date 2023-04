México.-“¡Las chicas de South Bend lo lograron!”. Detrás de esta frase se encuentra la ex maestra de primaria, Sarah Juree, que tuvo que dejar su profesión luego de ser evidenciada por su tener OnlyFans, quien anunció una colaboración con la estrella de Playboy, Aryka Lynne.

Sarah Juree, a sus 40 años, dejó atrás su faceta como profesora de ciencias, y ahora se dedica a modelar en la plataforma, pero su historia ha ido más allá, la revista del conejito le viuo potencial para ser parte de sus páginas.

Combinamos la fantasía de la profesora sexy y la enfermera sexy. ¡No te pierdas este contenido!”, hizo saber la pareja conformada por Sarah Juree y Aryka Lynne, tras aparecer en sus respectivas redes sociales con imágenes muy sugerentes.

De acuerdo con la edición Daily Star, Aryka Lynne contó que conoció a la ex maestra Sarah Juree durante un podcast llamado Cocktails with Dimples and The Beard.

El anuncio de esta pareja fue una bomba para los seguidores de la modelo de OnlyFans, Sarah Juree, que cuenta con más de 18,400 seguidores en Instagram:

Absolutamente fabuloso: dos chicas calientes y sexys”, fue uno de los comentarios.

Dúo ardiente”, fue otro de los comentarios.

La ex profesora de primaria y hoy modelo de OnlyFans indicó al medio que “como mujer puedo quitarme la ropa y ganar de cinco a ocho veces lo que ganaba como maestra simplemente porque tengo un cuerpo”.

Precisó: “He ganado todo mi salario anual como profesora en solo seis meses. Como docente ganaba 55,000 dólares al año, pero en los últimos seis meses he ganado más de 58,000 dólares gracias a OnlyFans”.

Confesó Sarah Juree. “Pensé que cuando comencé OnlyFans iba a estar en el nicho de las MILF, pero luego, cuando sucedieron las cosas de los maestros, pensé, oh, Dios mío, esta fantasía de maestros es algo real”.