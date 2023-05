México.- El ser maestro en un colegio es un tema difícil, pues a pesar de que el objetivo del docente es enseñar, en ocasiones se involucran situaciones vivenciales que por situaciones relacionadas al estrato social suelen chocar. Tal y como le sucedió a la maestra Emily Méndez que se volvió viral tras contar su momento más «humilde».

ADVERTISEMENT

La historia fue contada por la maestra Emily en su cuenta de TikTok @emilymenddez, quien narró que todo ocurrió luego de que llegó tarde al colegio, pues se le fue el agua en su casa.

ADVERTISEMENT

«Resulta y resalta que yo trabaje en una escuela donde el nivel económico de los niños era alto, los papás pues eran de buena familia», comentó la maestra como introducción a su experiencia.

«Resulta que yo llegue un poco tarde y les comenté que me tarde mucho bañándome porque ya estaba toda enjabonada y se fue el agua y por eso se me hizo tarde… y en eso un niño, así todo confundido me mira y me dice ‘miss, pero si no sale agua de la llave de arriba, porque no abriste la de la bañera que esta abajo», continúo la maestra.

Tras ello la maestra de forma irónica asintió a lo señalado por su alumno y mencionó; “pues si verdad, como todos tenemos bañera mi rey, tonta yo».