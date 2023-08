Redes.-Claire Elsie-Rose es una mamá de 33 años que es una apasionada por los tatuajes, pero que esto le ha traído problemas, pues las personas la discriminan por tener tatuajes en la cara.

La joven mamá que tiene cuatro hijos, reveló para el medio The Sun, que las personas la rechazan y la discriminan por tener el rostro tatuado, incluso muchos han dicho que es una mala madre.

La madre cuenta con 14 tatuajes en su cara y eso ha hecho que la gente la trate mal.

“Existe la idea errónea de que si tienes un tatuaje en la cara eres salvaje e irresponsable o un criminal, que está tan lejos de la verdad“, explicó para este medio de comunicación.

La mamá no solamente tiene tatuajes en la cara, también tiene diseños en otras partes del cuerpo como el pecho, los brazos y las manos.

De acuerdo con lo que contó, muchos usuarios han cuestionado su decisión de hacerse tantos tatuajes y le dijeron que antes de eso “era muy bonita”.

Claire comentó que antes le afectaban esos comentarios y más cuando le decían que por tener tatuajes era una mala mamá.

Sin embargo, ahora ha decidido ignorar todos estos comentarios negativos que le hacen las personas acerca de su físico.

“Ignoro los comentarios, no tengo que defenderme, no vale la pena gastar mi energía en eso”, confesó.

Tener tatuajes no significa ser una mala madre

Claire es una tatuadora que ama su trabajo y aseguró que no tiene que demostrarle a nadie que es una buena mamá, pues tener tatuajes no tiene nada que ver con la crianza que le da a sus pequeños hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claire Elsie-Rose Tattoo (@claire.elsierosetattoo)



“No hay nada de malo en mi vida”, recalcó.

Desde que era joven, ella sintió una gran pasión por los tatuajes y por eso decidió dedicarse a tatuar.

A lo largo del tiempo esta madre tatuadora ha tenido que lidiar con las críticas y con los comentarios negativos hacia su persona, pero eso no hizo que abandonara su sueño de ser tatuadora y de poner sus diseños favoritos en su rostro y cuerpo.

“Tener un tatuaje no afecta en ser una buena mamá”, dijo.

Claire comparte todo su trabajo por medio de su cuenta de Instagram, en donde presume todos sus diseños, pero también deja muy claro que es madre de cuatro pequeños.