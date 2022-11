Redes.-En redes sociales se ha hecho viral un video de una madre que ingresó a un salón de clases para golpear a un alumno que hacía bullying a su hijo. Todo quedó captado por las cámaras de los celulares de los demás estudiantes, quienes quedaron sorprendidos de lo que ocurría, aquí la historia.

Un estudiante de nombre Benjamin, quién acude a un colegio en Río Negro, Argentina, era molestado por uno de sus compañeros, situación que su madre ya no soportó, por lo que decidió ir a la escuela y tomar justicia por su propia mano. La mujer logró ingresar al colegio y luego al salón de clases donde comenzó a gritar.

La mujer insultó a los estudiantes que estaban en salón de clases y luego le preguntó a su hijo que quiénes eran los que lo molestaban, de pronto, un alumno que se encontraba en la parte de atrás del salón se levantó y dijo que era él el que molestaba al joven.

La madre, sin pensarlo, cruzó toda el aula y se fue directo contra el estudiante que molestaba a su hijo y comenzó a golpearlo, esto ante la mirada de los demás alumnos, quienes al ver lo que ocurría quedaron sorprendidos al tiempo que, otros más intentaron separarlos.

La maestra quedó rebasada ante la situación y no pudo hacer nada. El alboroto duró unos segundos e incluso otros maestros que se encontraban en la escuela tuvieron que intervenir para calmar a la señora, quien luego de haber golpeado al estudiante fue calmada por el resto de las personas que ahí se encontraban.

Luego de la difusión del video que rápidamente se hizo viral, las reacciones no se hicieron esperar con comentarios de todo tipo, desde lo que reprobaron la acción hasta los que se pusieron del lado de la madre de familia.

“Yo actuaría igual si nadie hace nada”.

“A favor de la madre, unas buenas cachetadas delante de todos y no molesta más”.

“Seguro van a tirarle la culpa y la madre va a pagar en la justicia, pero el accionar es entendible y lógico”.

“Lamentablemente las autoridades educativas no pueden hacer nada

No se los puede sancionar, no acompañan los padres de esos chicos violentos, no tienen especialistas que se ocupen del tema”, fueron algunos de los mensajes.

Hasta el momento se desconoce en qué terminará esta situación, pues no se sabe si la madre de familia será sancionada por haber golpeado al estudiante que molestaba a su hijo. Para más noticias, no olvides seguirnos en Google News donde encontrarás la información más reciente.

🔴 MADRE A LAS TROMPADAS CON UN ALUMNO

– Se cansó de que le hagan bullying a su hijo

– Fue al colegio, entró al aula y le pegó al chico apuntado

📍 Pasó en el CEM 1 de General Roca, Río negro.

➡️ Vía @diego_von pic.twitter.com/hgjzGlXT5x — Vía Szeta (@mauroszeta) November 2, 2022

