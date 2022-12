México.-Diciembre es el mes en el que más se anhela que los sueños se hagan realidad; es parte de la magia que llega con la temporada y los días de fiesta. Sin embargo, hay casos e historias conmovedoras, como la de un pequeño que ansía ver a su papá, luego de que lo abandonó.

La historia del pequeño se hizo conocida en TikTok, ya que lo grabaron pidiendo su mayor deseo. De esta manera, el niño le suplica a su papá que regrese en Navidad “y luego ya te vas con tus otros hijos”.

ADVERTISEMENT

Al comienzo del clip, el niño, de nombre Lupito, está frente a la cámara y platica con la persona que lo graba y le dice que Santa Claus no le lleva regalos porque no sabe dónde está su casa. De hecho, menciona que su mamá le dijo “que (Santa) no encontraba nuestra casa”.

SU PAPÁ “NO ENCUENTRA SU CASA”

Pero después agrega algo que rompe el corazón: “y por eso mi papá ya no volvió”, refiriéndose a que tampoco encontró su casa y por eso no regresó por él. Al escuchar esto, la persona que habla con Lupito le dice que este año las cosas serán diferentes porque él tiene el contacto de Santa Claus y le dirá dónde vive.

Al escuchar esto, el niño pide que igual contacten a su papá, que le manden un mensaje para que finalmente lo vea. Por esta razón, con determinación, el pequeño decide grabar un mensaje especial, con la ilusión de que muchas personas comparten el vídeo para que llegue hasta su papá.

“Dijo mi mamá que mi papá ya tiene otra familia, por eso ya no volvió para verme”, expresa Lupito. Acto seguido: con los ojos cristalinos, pero con seguridad, el niño dice “papá puedes venir en Navidad para verme y darte un abrazo, luego te vas con tus ojos hijos”.

Después de hacer este vídeo, Lupito pidió que lo grabaran de nuevo y pregunta “¿hoy me va a ver?”, a lo que le responde “hoy no, hijo, pero quizás algún día de estos pueda llegar a ver ese vídeo”. Al escuchar esto, el niño vuelve a externar el deseo de ver a su papá.

“Papá, te extraño mucho, quiero que vengas para que mi mamá ya no llore”, expresa el menor, quien agrega “para verte tu carita”. Igual le dice “ya estoy más grande” y “ya me voy a portar muy bien, pero seguimos peleando con mi abuelita”.

Fuente Agencia