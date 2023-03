España.-Emigraron de un país con sabidos problemas económicos y sociales como Venezuela a una nación europea como España que les abrió sus puertas, pero dos chicas venezolanas se volvieron virales por hablar pestes -literalmente- de los españoles, cuestionando sus hábitos de higiene y tachándolos de malolientes.

Venezolanas critican olor de españoles Lejos de mostrarse agradecidas con el país que las recibió, estas dos jóvenes subieron un video en TikTok en el que hablaron de las cosas que no les gusta de vivir en España. Lo primero que se les ocurrió fue llamar «apestosos» a los españoles.

«Lo primero es que la gente huele horrible, no todo el mundo, pero es demasiado perceptible. La gente huele a violín (término usado para la transpiración excesiva), huele a axila maloliente, huelen mal. No entiendo por qué si aquí hay agua todo el día, hay shampoo, jabón desodorante. Parece cultural, entras a un autobús y huele horrible o alguien te pasa al lado y te dejan oliendo a cebolla». Fue tal el revuelo generado por estas dos chicas venezolanas que el video original fue eliminado de la cuenta @_garciaalajenadra.

De hecho, ese nombre de usuario ya tampoco aparece en la plataforma de TikTok, sin embargo, algunas personas retomaron el contenido para que no quedara en el olvido. ¿Qué criticaron las venezolanas de los españoles? Las quejas de estas dos señoritas no se limitaron al olor corporal de la gente de la Madre Patria, también arremetieron contra su supuesta incompetencia al momento de bailar con una mujer latinoamericana, acusando que no tienen idea de qué hacer con la música. «No saben bailar los españoles.

Les pones una bachata y te bailan un reguetón, les pones un reguetón y se lanzan a bailar un merengue mal bailado». Finalmente, acusaron que los españoles son bebedores y fumadores sin remedio, que cuando salen de noche encuentran gente vomitando en las calles antes de entrar a las discotecas y, para colmo, los domingos son días inútiles porque no tienen dónde hacer compras.

“La gente fuma y bebe demasiado, antes de entrar a la discoteca ya los ves vomitando. Además, los domingos es un día muerto. No abre nada, solo algunos sitios de comida y no puedes hacer nada”.

