«Lo que puede hacer el dinero en México» Critican a Fofo Márquez por cerrar vialidad en puente de Guadalajara

México.- Fofo Márquez, polémico influencer que presume ser millonario, una vez más está en la mira. Esto tras mostrar en sus redes sociales que cerró la circulación del Puente Matute Remus, en la calzada de Lázaro Cárdenas, en Guadalajara. El joven se jactó de tener el poder para hacerlo con algunos autos de lujo. Fue a través de sus redes sociales en donde Fofo Márquez presumió su gran “hazaña” al cerrar la circulación de la vía principal del Puente Matute Remus, en la calzada de Lázaro Cárdenas.

Fofo Márquez presume que cerró el Puente Matute Remus Con un video, sonriente y orgulloso de sí, expresó que gracias al dinero y al supuesto poder que tiene en México logró cerrar “el periférico de Guadalajara” –como él lo llamó– para él solito. «Miren, cerré periférico para mí solo. Una vez mostrando lo que puede hacer el dinero y el poder en México, en donde no hay nadie”, comentó el influencer con quien Karely Ruiz ha tenido conflicto. Por si fuera poco, explicó que lo estaban grabando las personas que estaban molestas por su acción: “La gente bien molesta ahí grabándome, señor no me grabe soy figura pública», agregó.

Usuarios reaccionan en contra de Fofo Márquez Como era de esperarse, las reacciones en su contra no se hicieron esperar. Los internautas se lanzaron en su contra. Primero le señalaron que no se trataba del Periférico sino de la calzada Lázaro Cárdenas; y finalmente, lo criticaron por el aparente abuso de poder.

Fofo Márquez cierra periférico de Guadalajara con autos de lujo, así lo presume pic.twitter.com/Xw7l4jeg0G — Lo + viral (@VideosVirales69) July 8, 2022

Afectar a cientos… O Miles, solo por demostrar que tiene dinero… Y en #Redes acciones de estás lo hacen ser #Influencer pic.twitter.com/uKkNt1nEKF — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) July 8, 2022

Con información de Milenio