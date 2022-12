El oso solo en una ocasión volteó a ver a los sujetos, cuando miró fijamente a la cámara antes de irse, previo a ese momento no ponía atención a los hombres y se mantuvo buscando alimento.

Recomendaciones en caso de encontrarte con un oso

Debido a la normalización de los encuentros con un oso en Nuevo León, Protección Civil estatal emitió una serie de recomendaciones sobre que se debe hacer en este tipo de situaciones.

Entre estas se pide que de manera inmediata se reporte el avistamiento al 911, para que las autoridades correspondientes se hagan cargo.

Conservar la calma

No te acerques

No lo alimentes

No le arrojes piedras ni objeto

No intentes fotografiarlo

No lo molestes

Con Información de Comunicado